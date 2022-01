No Time To Die, Daniel Craig sul finale di 007: 'Volevo fare terra bruciata'

No Time To Die torna al cinema negli Stati Uniti, presumibilmente per puntare al miliardo, e in una nuova intervista promozionale il protagonista Daniel Craig ha spiegato le sue motivazioni per il clamoroso finale scelto per l'ultimo film della saga di 007.

"Ho avuto questa idea molto tempo fa, già durante Casino Royale: semplicemente volevo uccidere James Bond" ha ammesso Craig parlando con Javier Bardem, interprete del villain Raoul Silva in Skyfall, per una doppia intervista di Variety. "La ragione era puramente egoistica, volevo terminare in modo netto ciò che avevo iniziato e sapevo che sarei stato soddisfatto solo se, una volta andato via, chi fosse venuto dopo di me avrebbe dovuto ricominciare da zero e inventarsi qualcosa di completamente diverso! Ma era comunque una scelta forte, e sapevo che l'unico modo per farla funzionare era basare tutto sull'amore, perché ogni volta che ci lasciamo coinvolgere emotivamente da qualcosa, ne siamo ripagati."

Daniel Craig ha continuato con un paragone con Skyfall: "Quel film in un certo senso era la storia dell'amore tra Bond e M e tra Raoul Silva e M, che era complicata e tossica. Con questo film è stato diverso, il livello emotivo è più alto: sapevo dove doveva finire la storia del mio Bond, cosa doveva significare, e sapevo soprattutto che doveva essere una morte degna. Se fosse rimasto in vita avrebbe rischiato di uccidere le persone che amava: per lui la scelta è stata semplice".

Nel frattempo, i fan si domandano quando uscirà il nuovo film di 007.