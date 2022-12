007 non sarà più James Bond? Daniel Craig risolve il problema di continuity dopo l'addio!

Mentre continua incessantemente la ricerca del nuovo 007, che secondo molti verrà interpretato da Aaron Taylor-Johnson, la star dell'ultima serie di pellicole dedicata al personaggio Daniel Craig è tornata ha parlare della sua esperienza con il franchise.

"No, niente affatto", ha risposto l'attore quando nel podcast "Best of Today" di BBC Radio 4 gli è stato chiesto se avesse mai avuto qualche rimpianto sul suo percorso. “Ho trascorso 17 anni incredibilmente fortunati della mia vita a realizzare questi film. Voglio letteralmente passare i prossimi 20 anni della mia vita a cercare di lasciarmi alle spalle tutto e a provare a mettere questa esperienza dentro di me perché è stata incredibile. L'ho lasciato dove volevo che fosse. Mi è stata data la possibilità di farlo con l'ultimo film".

Riguardo la morte di Bond, Craig ha aggiunto: “Non è davvero morto. Me ne sono andato, ma proprio la fine [di "No Time to Die"] dice che Bond tornerà, quindi dovrà tornare ad un certo punto".

"Non so se suona credibile come cosa, ma molto tempo fa, nel 2006, dissi a Barbara, 'Se faccio tutti questi film e ci riusciamo, possiamo ucciderlo", e lei mi rispose: "Sì, puoi". "Stavo pensando a me stesso, alla mia carriera futura e a come farlo funzionare, ma stavo anche pensando a cosa avevano fatto con 'Casino Royale' – perché hanno avuto la possibilità di resettare il personaggio tornando alle origini. Pensai di poter avere anch'io quella possibilità. Sembrava essere una buona mossa", ha concluso l'attore, che ha recentemente parlato del destino del suo Bond.