No Time To Die, Daniel Craig sul destino del suo Bond:'Devo voltare pagina'

No Time To Die si è fatto attendere parecchio tempo anche a causa della pandemia ma quando è uscito nelle sale non ha deluso i fan dell'agente segreto più famoso del grande schermo. Il film rappresenta il canto del cigno di Daniel Craig nel ruolo di 007 e l'attore ha parlato della decisione di dire addio al franchise.

Il team creativo del film ha lottato per mantenere nella trama la morte di Bond e pare che Craig abbia fatto lo stesso. Barbara Broccoli ha dichiarato di aver dovuto convincere gli studios per No Time To Die e quel finale.

Intervistato dal Los Angeles Times, Daniel Craig ha dichiarato di aver apprezzato il finale perché chiude definitivamente la porta ad un suo eventuale ritorno nel franchise:"Due cose, una per me e una per il franchise. Ero dell'idea che 'Beh, bisogna resettare di nuovo'. Quindi, uccidiamo il mio personaggio e andiamo a cercare un altro Bond, a trovare un'altra storia. Che parta a 23, a 25 o a 30 anni" ha dichiarato Craig.



L'attore ha confessato in seguito di aver apprezzato la scelta anche per se stesso:"L'altro motivo era che potessi andare avanti. Non voglio tornare indietro. Immagino che sarei molto fortunato se mi chiedessero di tornare ma il fatto è che devo voltare pagina. Il sacrificio che fa nel film è stato per amore e non c'è sacrificio più grande. Quindi mi è sembrata una buona cosa per concludere".



Daniel Craig ha debuttato nel franchise con Casino Royale nel 2006 e il film diretto da Cary Fukunaga è stata la sua quinta e ultima partecipazione. Non perdetevi la recensione di No Time To Die.