No Time to Die, Daniel Craig commosso: 'Ho amato ogni istante di questi film'

Daniel Craig ha scritto pagine importantissime per il franchise di 007, ma è innegabile che 007 abbia scritto pagine altrettanto importanti della vita di Daniel Craig, che difficilmente potrà dimenticare il periodo trascorso nei panni dell'agente segreto di Sua Maestà: a riprova di ciò arriva un video girato sul set di No Time to Die.

Mentre sul web continuano a circolare voci sul possibile arrivo di Regé Jean-Page nel ruolo di James Bond, infatti, i social ci mostrano un Craig decisamente commosso ed emozionato alla fine delle riprese di questo attesissimo No Time to Die.

"Un sacco di gente ha lavorato con me a questi cinque film, e so che si è già detto molto su cosa io pensi di questi film. Ma ho amato ogni singolo istante di questi film, in particolar modo di quest'ultimo, perché ogni giorno mi sono svegliato e ho avuto la possibilità di lavorare con voi, ragazzi, e questo è stato uno dei più grandi onori della mia vita" sono state le parole pronunciate da Daniel Craig al termine della lavorazione.

Qual è il vostro parere sul James Bond di Daniel Craig? Fatecelo sapere nei commenti! Recentemente, intanto, Ana de Armas ha parlato delle scene d'azione di No Time to Die e della sua pretesa che fossero assolutamente perfette.