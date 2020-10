No Time To Die, Daniel Craig commenta il rinvio: 'Non è ancora il momento giusto'

Sono molti i fan che sono rimasti delusi dall'ennesimo rinvio di No Time To Die, il nuovo capitolo di 007 ora in arrivo ad aprile 2021 (un anno dopo l'uscita prevista inizialmente), ma per Daniel Craig è importante che il film esca nelle sale quando potrà essere visto dal maggior numero di persone possibile.

"Questa cosa è più grande di tutti noi. Vogliamo fare uscire il film nello stesso momento in tutto il mondo e questo non è il momento giusto" ha spiegato l'attore durante una recente ospitata al Jimmy Fallon Show, durante la quale ha anche dato un consiglio al futuro interprete di James Bond. "Quindi incrociamo le dita e speriamo che il 2 aprile arriverà il nostro appuntamento."

Parlando della sua ultima apparizione nei panni della spia britannica, Craig ha aggiunto: "Sono davvero felice di essere tornato per un ultimo film. La storia semplicemente non sembrava completa, e prima avevo bisogno di una pausa. Una volta finita la pausa, abbiamo iniziato a parlare della trama e di cosa potevamo fare, così ho accettato."

Vi ricordiamo che la pellicola vedrà nel cast anche Rami Malek, Ralph Fiennes, Ben Whishaw, Naomie Harris, Lashana Lynch, Jeffrey Wright, Lea Seydoux, Billy Magnussen e Christoph Waltz. Intanto, ha commentato il rinvio anche la new entry Ana De Armas.