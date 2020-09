No Time to Die, Daniel Craig e Ana de Armas sono 'vestiti per uccidere' nella nuova foto

In questo clima reso instabile dai continui rinvii delle produzioni più attese (ultimo, in ordine cronologico, l'ennesimo slittamento di Black Widow) è bello sapere almeno di poter contare su qualche certezza: una di queste dovrebbe essere No Time to Die, l'attesissimo canto del cigno di Daniel Craig nei panni di James Bond.

L'attesa intorno al film è di quelle febbrili: lo 007 di Daniel Craig è risultato sin dal suo esordio uno dei più riusciti ed apprezzati di sempre, con buona pace di leggende come Sean Connery, ragion per cui c'è ovviamente enorme curiosità per quella che sarà la sua ultima prova nei panni dell'agente segreto più famoso del mondo.

Nell'attesa dell'esordio in sala previsto per il prossimo novembre, dunque, l'account ufficiale di 007 decide di far aumentare il nostro hype postando su Twitter una foto che ritrae Bond in compagnia del personaggio di Ana de Armas: "Vestiti per uccidere. Bond e Paloma da No Time to Die, nei cinema questo novembre" recita la didascalia.

Siete curiosi di sapere come si concluderà l'avventura di Daniel Craig nei panni di James Bond?