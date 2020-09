No Time To Die, ecco copertina e data di uscita dell'album con il brano di Billie Eilish

Dopo il nuovo nuovo trailer di No Time To Die diffuso nei giorni scorsi in vista dell'arrivo previsto per il prossimo 12 novembre, l'account ufficiale di 007 ha ora svelato la copertina e la data di uscita dell'album che conterrà la colonna sonora del film.

L'immagine, che potete trovare in calce all'articolo, riprende uno dei poster diffusi per la campagna promozionale e mostra un Daniel Craig pronto all'azione nei panni del celebre agente. Con No Time To Die, lo ricordiamo, l'attore firmerà alla sua ultima apparizione nel franchise.

L'album verrà pubblicato il 13 novembre, un giorno dopo il debutto nel Regno Unito e altri mercati internazionali tra cui l'Italia, e conterrà anche il brano realizzato da Billie Eilish insieme al fratello Finneas e già performato in live insieme ad Hans Zimmer, autore della colonna sonora originale.

Diretto da Cory J. Fukunaga, quinto e ultimo film di James Bond con Daniel Craig. La pellicola, venticinquesima nella saga di 007, vanterà anche un cast di prim'ordine che include Lea Seydoux, Rami Malek, Jeffrey Wright, Lashana Lynch e Christoph Waltz.

Nel film troveremo Bond che si gode una tranquilla vita in Giamaica dopo aver lasciato il servizio attivo, ma il suo riposo non è destinato a durare a lungo. L'amico Felix Leiter della CIA si presenta infatti per chiedere il suo aiuto, e una "semplice" missione per salvare uno scienziato rapito finirà per rivelarsi molto più complicata del previsto, mettendo Bond sulle tracce di un pericoloso villain armato di nuove tecnologie.