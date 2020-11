No Time To Die, Cary Fukunaga sul villain di Malek: 'Abbiamo dovuto pensare in grande'

Uno degli aspetti di maggior interesse del prossimo film di James Bond No Time To Die, è rappresentato sicuramente da Safin il misterioso villain interpretato da Rami Malek. Ma cosa sappiamo davvero su di lui? Non molto, eppure Cary Joji Fukunaga ci rassicura: ci sarà da divertirsi.

È infatti il regista della pellicola a raccontare qualcosa in più sul personaggio in un'intervista, stando però ben attento a non rivelare essenzialmente nulla sulla trama o i suoi scopi, in modo che ciò che lo rende davvero un villain così temibile possa rimanere una sorpresa per gli spettatori.

"Una volta che hai avuto un villain del calibro di Christoph Waltz/Blofeld, non puoi certo tornare indietro. Bisognava fare le cose in grande" spiega "E non è stato semplice perché non vuoi avere un supervillain troppo clichè, ma hai comunque bisogno di far capire come sia una minaccia non solo per Bond e le persone a lui care, ma anche per il resto del mondo".

Finora, ciò che sembra assodato, oltre al fatto che indossa una maschera per coprire il volto sfigurato, è quanto inquietante e spietato sia Safin, che in una featurette esclamava rivolto al James Bond di Daniel Craig: "Entrambi eliminiamo persone per rendere il mondo un posto migliore. Io voglio farlo solo in modo più... Ordinato" .

Sono in molti a pensare che il personaggio interpretato da Malek possa in realtà essere legato a Dr. No, il celebre antagonista di Licenza di Uccidere interpretato da Joseph Wiseman. Ma sarà davvero così? Non ci resta che attendere il 2 aprile 2021, la data d'uscita di No Time To Die nelle sale, per scoprirlo.