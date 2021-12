No Time To Die, Cary Fukunaga: 'Ecco cosa volevo evitare con quel finale'

Se avete visto No Time To Die sapete anche anche come si conclude il venticinquesimo film di Bond, e probabilmente sarete interessati a scoprire il perché di QUEL finale. Ce lo spiega il regista, Cary Joji Fukunaga.

"Fu il mio primo incontro con Daniel e i produttori, e loro dissero che era come volevano che finisse la storia" esordisce Fukunaga ai microfoni di Empire "Lo percepivano come un finale. Io gli dissi 'Beh, è ciò che avviene nel finale, ma non sappiamo ancora cosa succede. Dobbiamo guadagnarcelo questo finale".

Le circostanze della morte di Bond, comunque, sono state lasciate intenzionalmente vaghe. Quel che sappiamo, infatti, è che il Bond di Daniel Craig perde la vita per garantire un futuro alla sua famiglia e al resto del mondo, ma non vediamo il momento esatto in cui accade, o almeno, non da vicino. "Stavo facendo fatica, perché non poteva trattarsi di un'azione convenzionale. Doveva essere collegato al tema centrale della storia. Ma volevo anche essere molto chiaro al riguardo. Allo stesso tempo, volevo che fosse un'uscita di scena di classe. Non volevamo una ripetizione di quella scena in Terminator 2 dove vedi Sarah Connor ridursi in un mucchietto d'ossa. Ma volevamo mostrare che non si sarebbe buttato nelle fognature all'ultimo secondo. Quindi quell'inquadratura più ampia dell'isola che viene distrutta è stata un misto di macro e micro".

"L'effetto completo alla fine è 'Sì, lui non c'è più, ma è riuscito a far sì che nessuna di quelle armi possa rovinare il futuro" conclude il regista.

E quell'ultima inquadratura con Madeleine e Mathilde che guidano verso una meta sconosciuta all'interno del tunnel: "Ci è sembrata la giusta conclusione, il modo giusto per chiudere con il passato e con la storia. È quell'ultima frase nell'ultima pagina di un libro, abbiamo cercato di renderla il più soddisfacente possibile".

E voi, cosa ne avete pensato del finale di No Time To Die? Fateci sapere nei commenti.