No Time To Die: Cary Fukunaga ha creato Paloma appositamente per Ana de Armas

Grazie ad recente profilo pubblicato da Vanity Fair sull'attrice Ana de Armas, il pubblico ha un motivo in più per essere entusiasta del 25esimo film della saga di James Bond, intitolato No Time To Die e in uscita il 9 aprile prossimo.

Il regista, Cary Fukunaga, ha rivelato di aver deciso di provare ad assumere l'attrice di Knives Out e Blade Runner 2049 non appena fu assunto per dirigere il progetto e ha creato un ruolo specifico per lei. Ma storicamente le donne nei film di Bond non sono state ritratte in modo così approfondito, in genere sono state utilizzate per dormire con lui, oppure per cercare di ucciderlo, o al limite entrambe le cose, quindi la de Armas era inizialmente riluttante ad accettare la parte.

"Ovviamente stavo saltando dappertutto ed ero molto emozionata", ha rivelato l'attrice. "Ma dovevo essere sicura che non avrebbe messo a repentaglio tutto il lavoro che stava svolgendo, che non avrebbe rovinato tutto. E le donne di Bond sono sempre state molto distanti dalla mia visione."

Come ogni grande film in franchise i dettagli sulla trama vengono tenuti nascosti, quindi non sappiamo troppo del personaggio di Paloma. Secondo la produttrice Barbara Broccoli, Paloma è un agente della CIA che "sa come metterti davvero a dura prova", quindi è possibile che stia lavorando con Felix Leiter (Jeffrey Wright), agente della CIA e amico di lunga data di Bond.

La de Armas ha menzionato anche Phoebe Waller-Bridge, vincitrice dell'Emmy e del Golden Globe, che è stata reclutata da Fukunaga e Daniel Craig per revisionare la sceneggiatura. "Un grande merito va anche a Phoebe. Nella sceneggiatura c'era quel suo tipico umorismo così specifico. Il mio personaggio sembra una vera donna. Ma sai, possiamo evolvere, crescere e metterci dentro la realtà, ma Bond è una fantasia. Alla fine, non puoi snaturare troppo le cose".

