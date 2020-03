No Time To Die: Blofeld compare nel nuovo spot action del film di James Bond

A quasi cinque anni dall'uscita di Spectre, James Bond stava per tornare nelle sale cinematografiche ad aprile con No Time To Die ma il nuovo film di Cary Fukunaga è stato ufficialmente posticipato al mese di novembre, mandando nello sconforto i milioni di fan nel mondo che non vedevano l'ora di tornare nell'universo di 007.

Una magra consolazione arriva dal nuovo spot del film pubblicato proprio in queste ore, che concentra azione, divertimento e nuove sequenze che non erano comprese nel trailer. Ma soprattutto comprende il personaggio di Blofeld, che torna con il volto di Christoph Waltz, mente principale dietro ai crimini di Spectre e ora tra i protagonisti anche di No Time To Die.

Nel video Blofeld ha una conversazione con Bond e afferma che il destino li ha riportati insieme:"Ora il tuo nemico è il mio nemico".



I due potrebbero quindi instaurare un rapporto di complicità, anche se bisognerà vedere fino a che punto sarà sincera.

Sappiamo che in No Time To Die il villain sarà Safin, interpretato dal premio Oscar Rami Malek. Nello spot si vede anche lo stesso Safin, in alcune scene davvero inquietanti.

No Time To Die è slittato a novembre con l'uscita fissata per il 25 di quel mese a causa dell'emergenza legata al Coronavirus.

Cary Fukunaga ha approfondito i collegamenti tra il film e i precedenti capitoli, aumentando di fatto l'impazienza degli spettatori, che dovranno aspettare ancora qualche mese prima di vedere per l'ultima volta Daniel Craig nel ruolo di James Bond.