No Time to Die, Billy Magnussen racconta il suo personaggio: 'È l'opposto di James Bond'

Mentre il pubblico si chiede quale futuro per James Bond è in serbo dopo No Time to Die, l'ultimo film con Daniel Craig nel ruolo dell'agente 007 continua a sbancare il botteghino. Tra i personaggi più interessanti c'è Logan Ash, l'agente della CIA interpretato da Billy Magnussen, protagonista di una inaspettata svolta.

In No Time to Die Logan Ash, insieme al collega Felix Leiter (Jeffrey Wright), richiama in servizio James Bond perché li aiuti a ritrovare lo scienziato scomparso Valdo Obruchev (David Dencik). Si rivela però essere un doppiogiochista, uccidendo Leiter e scappando con Obruchev dopo il suo ritrovamento.

In una recente intervista con The Hollywood Reporter Billy Magnussen, che abbiamo visto anche in una foto dal set con Daniel Craig, ha parlato del suo personaggio, spiegando che dei piccoli segnali delle sue vere intenzioni potevano essere colti fin dal suo primo incontro con Bond.

"Si trattava della giustapposizione dei personaggi. C'è Bond, che è tranquillo, schivo e a suo agio ovunque vada. E poi ho provato a interpretare l'opposto di quello: un tipo che è in questo mondo ma è un po' incerto ed esitante. Non ha ancora le sue basi, ma distrae anche dalle reali intenzioni del personaggio."

L'attore ha raccontato anche di non aver temuto una reazione negativa da parte dei fan, interpretando uno dei "cattivi" di No Time to Die. "Va bene così, sei un ingranaggio di un meccanismo, e se fai bene bene la tua parte, la speranza è che abbia un impatto e un'influenza sulle persone. Stiamo solo raccontando una storia ed è tutto un gioco. Mi piace."