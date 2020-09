No Time To Die di Billie Eilish nella raccolta musicale di 007: ecco l'edizione limitata

La colonna sonora è una parte fondamentale di ogni film di 007, dall'inimitabile tema che preannuncia l'arrivo di James Bond alla suadente sigla iniziale, cantata ogni volta da un artista diverso. Per questo è arrivata un'edizione definitiva che raccoglie tutti i brani più noti, tra cui No Time To Die di Billie Eilish.

La cantante americana si è aggiudicata il titolo di musicista più giovane ad aver composto e cantato in un film di Bond, e proprio per commemorare l'uscita di No Time To Die, venticinquesimo capitolo del franchise, Universal Music Enterprises ha deciso di produrre la raccolta che trovate più in basso. La copertina sembra rispecchiare perfettamente la sobrietà e l'eleganza del mitico agente segreto, mentre i dischi riprendono le tonalità dorate del logo di 007.

Intitolata The Best Of Bond l'edizione limitata contiene successi storici come Goldfinger e Diamonds Live Forever, accanto a brani più recenti del calibro di Another Way To Die e Skyfall. Di seguito vi segnaliamo la tracklist completa, costituita da 26 pezzi divisi in due dischi:

Disco 1:

1. “James Bond Theme” by The John Barry Orchestra

2. “From Russia With Love” by Matt Monro

3. “Goldfinger” by Shirley Bassey

4. “Thunderball” by Tom Jones

5. “You Only Live Twice” by Nancy Sinatra

6. “On Her Majesty’s Secret Service” by The John Barry Orchestra

7. “We Have All The Time In The World” by Louis Armstrong

8. “Diamonds Are Forever” by Shirley Bassey

9. “Live And Let Die” by Paul McCartney & Wings

10. “The Man With The Golden Gun” by Lulu

11. “Nobody Does It Better” by Carly Simon

12. “Moonraker” by Shirley Bassey

13. “For Your Eyes Only” by Sheena Easton

14. “All Time High” by Rita Coolidge

Disco 2

1.“A View To A Kill” by Duran Duran

2. “The Living Daylights” by A-Ha

3. “License To Kill” by Gladys Knight

4. “GoldenEye” by Tina Turner

5. “Tomorrow Never Die”s by Sheryl Crow

6. “The World Is Not Enough” by Garbage

7. “Die Another Day” by Madonna

8. “You Know My Name” by Chris Cornell

9. “Another Way To Die” by Jack White & Alicia Keys

10. “Skyfall” by Adele

11.” Writing’s On The Wall” by Sam Smith

12. “No Time To Die” by Billie Eilish

La data di uscita prevista è il 2 novembre 2020 ed è possibile preordinare l'edizione in vinile al costo di 54 dollari oppure l'edizione cd a 20 dollari. Cosa ne pensate? Un bel modo per celebrare il capitolo finale con Daniel Craig, visto che potrebbe passare il testimone ad Henry Cavill molto presto.