No Time To Die, Billie Eilish: 'Da anni ci allenavamo a comporre il tema di James Bond'

Nel mese che vedrà l'arrivo della Notte degli Oscar, Billie Eilish, candidata per la miglior canzone con il tema di No Time To Die, ha rivelato che lei e il fratello Finneas sognavano da anni di comporre il tema di un film di James Bond e che per questo ci provavano da anni in diverse loro composizioni a imitarne lo stile musicale e compositivo.

Nel corso di una chiacchierata con Variety, la giovanissima cantante ha raccontato la storia dietro la composizione della theme song di No Time To Die e di come il comporre il tema per un film della saga di James Bond fosse un sogno da sempre: "Volevamo scrivere una canzone di Bond da anni, tipo che delle volte ci piaceva fare finta e ce ne uscivamo con degli accordi che suonavano come Bond. E lo abbiamo fatto letteralmente molto tempo prima che si presentasse l'occasione concreta, prima che tutto questo diventasse reale".

Con No Time To Die, Billie Eilish e Finneas hanno guadagnato una nomination ai prossimi Premi Oscar e hanno già portato a casa un Grammy, oltre a schizzare in prima posizione nelle classifiche di tutto il mondo.

In una nuova intervista con The Times, nella quale si sono detti scontenti del fatto che Daniel Craig non abbia ricevuto alcuna nomination per la sua prova attoriale in No Time to Die nel corso della stagione dei premi, la Broccoli e Wilson hanno discusso del futuro della saga di 007 spiegando di essere attivamente a lavoro per trovare il prossimo James Bond. Un compito non facile, specialmente considerando il clamoroso successo ottenuto dai precedenti cinque film con Daniel Craig.

Insomma la scelta del nuovo attore di 007 dipenderà dalla linea editoriale che verrà scelta per il futuro della saga: e a tal proposito, scoprite il nostro James Bond da sogno per il nuovo corso del franchise.