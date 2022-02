No Time To Die, Billie Eilish conquista la 18esima nomination agli Oscar per James Bond

Nella giornata di oggi, in cui sono state annunciate le nomination ai prossimi Premi Oscar, No Time To Die si è portato a casa ben tre candidature, portando il totale della saga di James Bond a 18 nomination. Questo grazie alle candidature di Billie Eilish e Finneas per la miglior canzone e poi nelle categorie migliori effetti visivi e sonoro.

Nella storia degli Oscar, la saga di James Bond è riuscita a portarsi a casa 5 statuette, le più recenti proprio nella categoria Miglior canzone originale andate a Sam Smith per la sua Writing's on the Wall per il film Spectre del 2015 e ad Adele per Skyfall per l'omonimo film (sempre per la regia di Sam Mendes) uscito nel 2012. Nessun film della saga è mai riuscito a conquistare la nomination come miglior film e nemmeno No Time To Die è riuscito nell'impresa; stessa sorte per gli attori, con Daniel Craig snobbato anche per il suo canto del cigno nella saga, ultima volta nel ruolo di James Bond.

Le altre vittorie agli Oscar per la saga di Bond erano state nella categoria Miglior montaggio sonoro per Goldfinger e per gli effetti speciali in Thunderball (Operazione tuono). Skyfall rimane il film della saga di James Bond con più nomination agli Oscar, con ben cinque candidature (canzone, colonna sonora, missaggio sonoro, montaggio sonoro e fotografia).

Di seguito le parole di Billie Eilish a commento della nomination per la canzone No Time To Die: "Le parole non possono descrivere quanto siamo entusiasti e onorati di essere stati nominati agli Oscar per la nostra canzone No Time To Die. E' sempre stato il sogno di una vita poter scrivere il tema di un film di Bond e uno di quelli che non pensavano si sarebbe mai realizzato. E' incredibile il solo fatto di trovarsi qui ed essere riconosciuti per questa canzone, è un'esperienza apice nella nostra vita per noi sia come cantautori che come artisti. Essere riconosciuti insieme a questi altri incredibili artisti è qualcosa da non dare per scontato".

Su queste pagine potete leggere la nostra recensione di No Time To Die.