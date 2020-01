No Time to Die: Ben Whishaw conferma il collegamento alle altre pellicole con Daniel Craig

Non che ci fossero dubbi, ma adesso c'è la conferma che anche No Time to Die sarà collegato direttamente alle precedenti pellicole della saga di James Bond con protagonista Daniel Craig, una prassi che si ripete, appunto, da quando l'attore ricopre il ruolo.

Chi conosce la saga di James Bond al cinema, sa benissimo che ogni pellicola, pur mantenendo gli stessi attori e la stessa confezione è sempre stata un'avventura standalone e non direttamente collegata a quella precedente se non tramite alcuni piccoli dettagli. Le cose cambiarono dopo Casino Royale, il primo film con Daniel Craig nel ruolo principale: in Quantum of Solace, la storia riprendeva esattamente dove era terminata nel film precedente e così avveniva anche con Spectre, dove tutte le trame fino a quel punto raccontate (i vari villain contro cui Craig aveva avuto a che fare) si riunivano in un colpo solo.

Nel corso di un'intervista concessa a Collider, Ben Whishaw, di ritorno nei panni di Q, ha confermato che anche No Time to Die sarà collegato ai precedenti film con Craig in modo tale da garantire una perfetta conclusione: "Si tratta dell'ultimo film di Daniel come James Bond quindi penso abbiano pensato a una sorta di summa, credo, dei Bond precedenti con Craig. Ci sono stralci di ogni suo film all'interno, in modo da garantire una conclusione".

Sappiamo, da quanto mostrato dal primo trailer ufficiale, che oltre alla Dr. Madeleine Swann interpretata da Léa Seydoux, già presente in Spectre, tornerà anche il Blofeld di Christoph Waltz, in modo da sostenere quella continuità che è un po' il marchio di fabbrica di quest'ultimo corso della saga.

Whishaw ha quindi parlato del suo lavoro con il regista Cary Fukunaga, svelando anche qualche dettaglio sulle riprese: "E' stato grande. Quello che è stato veramente grandioso è stato il suo approccio, per me è stato quasi come essere a bordo di un film indipendente. C'è stata molta improvvisazione, non abbiamo fatto molti ciak. C'era un'atmosfera molto leggera, a volte un po' caotica, ma senza dubbio sono impaziente di vedere il risultato finale".

Nel cast di No Time to Die, lo ricordiamo, ci saranno Rami Malek, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Lashana Lynch, Jeffrey Wright, Lea Seydoux e Billy Magnussen. Cary Fukunaga ha diretto il film su una sceneggiatura da lui co-scritta insieme ai veterani della saga Neal Purvis e Robert Wade e con l'aiuto di Scott Z. Burns, e Phoebe Waller-Bridge.

Primo film della saga a essere distribuito dalla Universal, No Time to Die arriverà nelle sale italiane il 9 aprile 2020. Su queste pagine potete recuperare le nuove immagini della pellicola.