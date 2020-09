No Time to Die, azione e scene inedite nel nuovo trailer internazionale

Dopo la pubblicazione del trailer finale di No Time to Die, Universal ha pubblicato altre versioni della clip per i vari mercati internazionali. Si tratta di un montaggio alternativo, caratterizzato come sempre da azione e adrenalina, con qualche sequenza diversa rispetto a quelle del precedente filmato.

Come sappiamo, il film diretto Cary Joji Fukunaga, che arriverà nelle sale italiane il prossimo 12 novembre, sarà l'ultimo del franchise di James Bond interpretato da Daniel Craig. I trailer internazionali, intanto, sembrano confermare l'indiscrezione che gira da un po' di tempo sull'identità del prossimo 007: sarà Nomi, il personaggio interpretato da Lashana Lynch.

Se nella versione originale del trailer si sente Bond dire "Ho incontrato il tuo nuovo doppio 0", lasciando un margine seppur risicato di suspense, nelle versioni doppiate in spagnolo e in italiano dice chiaramente "Ho incontrato il nuovo 007", mentre la macchina da presa lo inquadra su una pista da ballo insieme a Nomi. Questo non implica che la figura di James Bond verrà necessariamente accantonata, ma si tratta sicuramente di uno sviluppo interessante nell'ambito del franchise.

Secondo la sinossi di No Time To Die, James Bond ha lasciato il servizio e si gode la pensione al caldo della Giamaica. Tornerà in azione quando il suo vecchio amico Felix Leiter della CIA si presenta chiedendo aiuto nella missione di salvataggio di uno scienziato rapito, che si rivelerà più complicata del previsto.

