No Time To Die, in arrivo un boxset di James Bond con tutti i film di Daniel Craig in 4K

Dopo il successo di No Time To Die, la saga di 007 James Bond si concentra d'ora in avanti sul suo futuro e sulla selezione del nuovo volto del personaggio principale dopo l'addio di Daniel Craig. Prima però potremo gustarci tutti e cinque i film con protagonista l'attore inglese in un comodo box-set che conterrà le pellicole in versione 4K.

Mentre non è chiaro se e quando gli altri film della saga di James Bond arriveranno nel formato 4K Ultra HD Blu-Ray, forse più avanti nel corso dell'anno, quello che abbiamo per il momento è la conferma che tutte e cinque le avventure di 007 con protagonista Daniel Craig saranno inserite in un boxset 4K. I cinque film - Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall, Spectre e No Time To Die - sono tutti già disponibili singolarmente, naturalmente, e un precedente cofanetto 4K raccoglieva i primi quattro film.

Al momento, però, il nuovo boxset non farebbe altro che aggiungere semplicemente il film più recente della saga, visto che non sono previsti dischi extra per i contenuti speciali. Una manovra rivolta principalmente ai completisti e ai collezionisti o a coloro che non avevamo mai comprato un film della saga in versione 4K. Il boxset di Daniel Craig sarà disponibile all'acquisto dal 6 giugno 2022.

Intanto, dopo la vittoria di Billie Eilish agli Oscar proprio per le theme song di No Time To Die, Prime Video sta sviluppando una serie di 007 ispirata alla saga cinematografica. La serie sarà intitolata 007's Road to a Million, sarà composta da otto episodi e verrà prodotta dalla 72 Films , dai produttori di James Bond Michael G Wilson e Barbara Broccoli e dalla MGM Television. Le riprese inizieranno entro la fine dell'anno con l'uscita in esclusiva su Prime Video in oltre 240 paesi e territori.

Nei giorni scorsi sulle Isole Faroe è comparsa la lapide commemorativa di James Bond per salutare la saga di Daniel Craig dopo No Time To Die.