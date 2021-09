No Time to Die, Ana de Armas sulle scene d'azione: 'Volevo che fossero perfette'

A meno di un mese dall'uscita di No Time to Die, che sarà il film di James Bond più lungo di sempre, prosegue a pieno regime la promozione del film, il venticinquesimo dedicato all'agente 007. Accanto al protagonista Daniel Craig, al passo d'addio nel ruolo, è nel cast anche Ana de Armas, che ha dovuto girare una serie di complesse scene d'azione.

In una nuova featurette che ha presentato due alleate di James Bond, l'attrice cubana ha presentato il suo personaggio insieme alla collega Lashana Lynch, che in No Time to Die interpreta Nomi.

"La mia Paloma è un'agente cubana, è intensa, ho avuto molte scene d'azione" ha raccontato Ana de Armas. "Grazie a Dio avevo una fantastica squadra di stunt."

Molte delle scene più spericolate, in ogni caso, ha voluto girarle in prima persona, affrontandole con lo spirito di chi cerca la perfezione. "Volevo davvero farle bene, fare il meglio possibile" ha continuato. "Doveva sembrare che sapessi cosa stavo facendo."

Il risultato si vedrà al cinema, a partire dal prossimo 8 ottobre. Dopo No Time to Die, sarà il momento di cercare il nuovo James Bond: tra i più gettonati secondo i bookmakers c'è Regé-Jean Page, che dopo il successo di Bridgerton sarebbe pronto ad associare il suo volto a quello dell'iconico agente segreto.