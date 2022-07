No Time to Die, Ana de Armas: 'Non voglio essere una star di film action'

Nel mondo del cinema ci vuole davvero poco a venire inquadrati in un certo genere, finendo per far fatica a farsi apprezzare in altri ambiti: si pensi, tanto per citarne un paio, a gente come Bruce Willis o Jim Carrey, le cui doti drammatiche sono state apprezzato solo in un secondo momento. Come non capire, dunque, la paura di Ana de Armas?

Recentemente apparsa in No Time to Die (a proposito: ecco quando inizieranno le riprese del nuovo 007), la star di Cena con Delitto e Blade Runner 2049 ha infatti espresso il timore di restare imprigionata nel ruolo di star di film action, situazione che, stando alle sue parole, parrebbe starle piuttosto stretta.

"La verità è che non ho mai pensato di diventare un'attrice action. Non è mai stata la mia intenzione. Devo stare attenta, perché non è esattamente ciò su cui vorrei concentrarmi. Non sono i ruoli in cui mi sento più a mio agio, a dirla tutta, perché mi sento ridicola. Ma è una cosa che richiede un sacco di lavoro" sono state le parole di Ana de Armas.

Cosa ne pensate? Siete tra gli estimatori della versione action della star di Blonde o la preferite in altri ruoli?