No Time To Die: Ana De Armas mozzafiato in un video TikTok dal set

Tra le sorprese migliori e di sicuro tra le new entry che non si scordano in No Time To Die c'è il personaggio di Ana De Armas, Paloma, che aiuta James Bond nella sua missione che lo porta a Cuba a caccia della Spectre. In queste ore è stato pubblicato un video proprio dal set del film che mostra l'attrice in allenamento e non conviene distrarla.

Condiviso dalla pagina Twitter di Fandom, si tratta di un video postato dall'account di James Bond 007 sul profilo TikTok, in cui vediamo Ana De Armas salutare i suoi fan dal set di No Time To Die mentre è in corso una sessione di allenamento per le acrobazie che il suo personaggio è chiamata a compiere al fianco di Daniel Craig. E come vediamo, non vi conviene interromperla quando sta registrando un messaggio e soprattutto quando l'adrenalina del momento è alle stelle.

Parlando del suo personaggio nel film, un nuovo passo avanti per quelle che non andrebbero più chiamate semplicemente Bond Girl, Ana De Armas ha dichiarato: "Paloma è un personaggio davvero completo. È sicuramente diversa rispetto alle tante altre Bond-Girl del passato, non credo di aver mai visto una Bond-Girl come lei prima di questo film. È una donna molto divertente, pienamente attiva e sicuramente molto tosta", ha condiviso l'attrice. "E penso che sia stato molto divertente portarla in vita, soprattutto la parte della costruzione del suo guardaroba! E' stata una delle mie fasi preferite dell'intero processo di realizzazione del film."

In una recente intervista, invece, Daniel Craig spiega perché il suo James Bon non è ironico.

Per altri approfondimenti scoprite quali Bond-Girl hanno fatto davvero innamorare James Bond nel corso della lunghissima saga cinematografica tratta dai romanzi di Ian Fleming. No Time To Die è uscito nelle sale italiane il 30 settembre scorso incassando finora oltre 5.5 milioni di euro.