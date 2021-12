No Time To Die, Ana de Armas e Lashana Lynch protagoniste della nuova featurette

L’ultimo film di Daniel Craig nei panni dell’agente 007, No Time to Die ha incluso diversi personaggi interessanti oltre la super spia. Paloma (Ana de Armas) e l’altra 007 (Lashana Lynch) sono state protagoniste di scene davvero incredibili che ci vengono riproposte in questa nuova featurette.

A Cuba Bond (Daniel Craig), Paloma e 007 affrontano una sparatoria epica e pur avendo una sola scena in tutto il film, è impossibile dimenticare la scena d’azione di de Armas. Collider ora ci mostra in esclusiva una nuova featurette, che potete vedere qui sopra, in cui la squadra dietro il film ci spiega come hanno preparato queste scene e tutto il duro allenamento svolto dalle due attrici. Se non l'avete ancora fatto, date un'occhiata alla nostra recensione di No Time to Die



Il video con Lynch, de Armas ed il regista Cary Fukunaga, spiega come il team di Bond sia riuscito a mettere in scena la sequenza di Cuba. "Una delle cose che mi ha colpito per la prima volta di Lashana Lynch è stata la sua fisicità, la sua velocità, la precisione dei suoi movimenti", afferma Fukunaga.



De Armas invece sottolinea come ha usato la fisicità per entrare nel suo personaggio. "Penso che Paloma sia una sorpresa, non credo che le persone si aspettino qualcosa del genere da lei. Paloma usa tre pistole diverse, corre con loro, le cambia in azione...Volevo davvero farlo bene, e far sembrare che io sappessi cosa stavo facendo" ha detto l'attrice.



Non c'è dubbio che No Time To Die sarà superato al botteghino da Spider-Man: No Way Home, ma questo ultimo film con Daniel Craig nei panni di 007 rimane il film hollywoodiano con il maggior incasso dell'era della pandemia, superando i 700 milioni di dollari. Ad oggi, ha incassato $ 774 milioni in tutto il mondo; Spider-Man: No Way Home è arrivato a $ 600 milioni dopo soli cinque giorni.



E mentre tutti si chiedono chi sarà il prossimo James Bond, No Time to Die arriverà in 4K Ultra HD, Blu-ray e DVD il 21 dicembre.