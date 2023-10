No Time to Die, Ana De Armas improvvisò una battuta del suo personaggio!

No Time to Die è stato l'ultimo iconico capitolo della saga di 007 con protagonista James Bond. Più che negli altri film, le donne hanno un ruolo fondamentale anche nell'azione. Un esempio è l'agente della CIA Paloma, interpretata da Ana De Armas che, pur comparendo pochi minuti, ha lasciato il segno.

Mentre è stata smentita l'ipotesi di avere una 007 donna nei prossimi film del franchise, è venuto alla luce un particolare molto divertente riguardo il training di Ana De Armas per la pellicola. L'attrice, infatti, nonostante compaia molto poco, ha tra le scene action più intense dell'intero film che, a quanto pare, misero a durissima prova il suo lavoro. A metterla ancor più in difficoltà fu il fatto di non aver avuto abbastanza tempo per allenarsi ed imparare adeguatamente le coreografie stunt.

La paura di non avere abbastanza tempo ha messo in profonda difficoltà l'allenamento dell'attrice che lavorò per solo tre settimane. Nonostante avesse parlato con il regista di questo problema, lo stesso Cary Fukunaga gli disse di esorcizzare la cosa dicendolo anche all'interno della pellicola. Infatti, nel corso del primo incontro tra Bond e Paloma, l'agente ammette di essere di "ruolo" da poco e di essersi allenata solo per tre settimane. La battuta piacque talmente tanto da essere lasciata all'interno del montaggio finale del film.

Se vi va di scoprire qualcosa in più sul film, vi consigliamo la nostra recensione di No Time to Die. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!