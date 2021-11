No Time To Die, 5 scene top dell'ultimo film di Bond con Daniel Craig

Nelle ultime settimane No Time To Die sta battendo ogni record al botteghino. Il nuovo capitolo delle avventure di Bond sarà l'addio di Daniel Craig ai panni dell'agente 007. Molti ipotizzano chi potrebbe essere il nuovo James Bond, mentre altri preferiscono andare al cinema a gustarsi No Time To Die. Ecco 5 momenti del film molto apprezzati.

LE SCENE D'AZIONE DI PALOMA

La prima impressione che abbiamo di Paloma è che sia la classica "Bond Girl", senza grandissime abilità nel combattimento. Tuttavia non è così, e questo personaggio ci stupisce proprio nel momento in cui c'è bisogno del suo apporto, e si dimostra pronta e soprattutto abile nel combattimento. Una sorpresa, che rende la sua prima scena d'azione una delle migliori del film per gli spettatori.

LA SCENA NEL BOSCO

Siamo in Norvegia, dove Bond è andato a visitare Madeleine e Mathilde. Una scelta che si rivelerà rischiosa la sua, perché il cattivo Safin sta arrivando proprio lì. A quel punto James porta le due subito a bordo della sua elegante macchina. Il gruppo verrà inseguito da Land Rover, motociclette e un elicottero in una epica sequenza che li porterà nella foresta, dove Bond usa alcuni ingegnosi trucchi per respingere il nemico.

L'INSEGUIMENTO A MATERA

Qui vogliamo essere un po' patriottici. Si tratta della prima vera sequenza d'azione del film, ed è ancora una volta un inseguimento. Qui Bond è tranquillo in Italia con Madeleine, fino a che non sta quasi per saltare in aria... quasi. L'agente viene inseguito lungo uno stretto ponte, e la fortuna lo assiste quando riesce a schivare un'auto e quando, nella sua auto blindata, viene tempestato di proiettili.

BOND CONTRO I NEMICI

Nel climax del film vediamo una delle scene più belle di No Time To Die per gli appassionati di cinema. Una inquadratura unica segue James Bond che, armato di pistola, si "arrampica" su quella che possiamo definire una torre di nemici. Una scena girata benissimo.

IL RITORNO DI FELIX

Dopo Spectre vediamo tornare il personaggio di Felix, ex collega della CIA. Il suo rapporto di fiducia con Bond, rende le loro scene insieme molto piacevoli. In particolare il momento migliore è quando i due si incontrano nuovamente. Si tratta della reunion in cui molti speravano.