No Time To Die, 007 è già a 300 milioni di incassi in tutto il mondo!

No Time To Die è un vero successo al box office. Il venticinquesimo film di James Bond si avvicina alle previsioni per il primo weekend negli USA, totalizzando 56 milioni di dollari al box office contro la previsione di un esordio da 60 milioni per No Time To Die.

Il film ha totalizzato 145,5 milioni di dollari in tutto il mondo nello scorso fine settimana, tenendo presente che in alcuni Paesi come il nostro il film era al secondo weekend in sala. Ad oggi No Time To Die ha incassato complessivamente oltre 313 milioni di dollari, una cifra che potrà solo che aumentare con l'uscita del film in Cina il 29 ottobre e in Australia l'11 novembre.

Come vi avevamo già illustrato, i primi giorni in sala negli USA avevano segnato un record per l'ultimo film di James Bond con Daniel Craig. Infatti, No Time To Die ha incassato 6,3 milioni di dollari nelle sole anteprime.

Purtroppo il film non è riuscito a superare i successi dei Bond precedenti: Skyfall continua ad essere il miglior debutto con oltre 88 milioni di dollari nel primo fine settimana, seguito da Spectre con oltre 70 milioni e Quantum of Solace con 67,5 milioni. Quello di No Time To Die è stato quindi il quarto miglior risultato per quanto riguarda il primo weekend in sala.

In ogni caso, No Time To Die l'ha fatta da padrone questo fine settimana nei cinema americani, seguito da un altro grande successo come Venom: la furia di Carnage, che in due settimane di proiezioni negli USA ha totalizzato 140 miliardi di dollari.