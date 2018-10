Time Freak: è online il trailer del film con Sophie Turner

La Lionsgate ha rilasciato il trailer del suo prossimo film, la commedia romantica a tema fantascientifico intitolata Time Freak. Date pure uno sguardo al player.

Il protagoista di Time Freak è Asa Butterfield (Ender’s Game) e con lui c'è anche Sophie Turner (Game of Thrones, X-Men: Dark Phoenix). Questo film segna il debutto alla regia di Andrew Bowler ed esce nei cinema americani il 9 novembre.

Ray Mansfield della QC Entertainment e Matthew Rhodes della Rhodes Entertainment sono i produttori della pellicola. Time Freak si ispira all'omonimo cortometraggio di Bowler del 2011 che gli è valso una nomination all'Oscar nella categoria Best Live Action Short Film.

Il film segue la storia di Stillman, un genio della fisica dal cuore spezzato che costruisce una macchina del tempo per "aggiustare" la sua relazione con la sua ex fidanzata Debbie. Così, dopo aver creato una cronologia della loro storia d'amore e una macchina per riavvolgere il passato, afferra il suo wingman, Evan (Skyler Gisondo), e parte per correggere ogni errore che ha commesso con Debbie.

Ma come dimostra questa folle commedia, ci sono alcuni errori troppo perfetti perché la scienza possa risolverli. Nel cast ci sono anche Skyler Gisondo, Will Peltz, Aubrey Reynolds e Jillian Joy.