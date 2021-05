Time Cut, Ritorno al Futuro incontra Scream nel nuovo e folle film dell'autore di Freaky

È ancora una volta l'Hollywood Reporter ad annunciare in esclusiva i primissimi dettagli del nuovo e folle titolo scritto dall'autore Michael Kennedy, recentemente applaudito per la sua sceneggiatura del Freaky di Christopher Landon (anche co-sceneggiatore), che sappiamo prima di tutto si intitolerà Time Cut.

Nel particolare, comunque, si tratta di un horror-scifi di stampo young adult descritto dal sito come "un Ritorno al Futuro che incontra Scream", dettagli brevissimi che anticipano però un progetto sulla carta molto interessante che vedrà come produttore anche Christopher Landon. Alla regia di Time Cut troveremo invece l'apprezzata ma semi-sconosciuta Hannah McPherson (Into the Dark - Pure).



A guidare il cast del progetto ci saranno Madison Baily e Antonia Gentry. La Baily è stata recentemente vista in Outer Banks mentre la Gentry in Ginny & Georgia. La riprese del lungometraggio, rivela sempre THR, cominceranno all'inizio di giugno in Canada, anche se non c'è una data precisa per la partenza dei lavori di ripresa.



Per ulteriori approfondimenti vi lasciamo al nostro speciale su Freaky con protagonisti Vince Vaughn e Kathryn Newton. Vi incuriosisce questo nuovo e curioso film di Kennedy? Avete amato o poco apprezzato la sua precedente creazione cinematografica? Fatecelo sapere come sempre lasciando un commento nell'apposita sezione in calce alla notizia.