Tim Story ha un solo consiglio per il futuro regista de I Fantastici Quattro

Prima del Fantastic Four del 2015 - che anche lo stesso regista Josh Trank vorrebbe cancellare - la Fox ha prodotto ben due film sui Fantastici Quattro per la regia di Tim Story.

I due film, usciti tra il 2005 ed il 2007, sono stati dei modesti successi e non sono andati nemmeno malissimo per la critica ed il pubblico. Nonostante questo, un terzo episodio non ha mai visto la luce e la Fox ha deciso di optare per un reboot - il già citato del 2015 - che, invece, ha finito per floppare in maniera disastrosa.

Adesso, con il presunto rumor di un reboot dei Fantastici Quattro ad opera dei Marvel Studios (post-acquisizione della Fox da parte della Disney), già previsto, secondo i report, per il 2022, il regista di quelle due pellicole originali, Tim Story, ha deciso di dare alcuni consigli al futuro filmaker che si occuperà di rilanciare il quartetto della Marvel al cinema.

"Per primo, consiglierei di ascoltare Kevin Feige. Lui è la persona giusta" ha risposto il regista "Poi consiglierei di fare tutte le ricerche necessarie su Reed Richards. Il suo potere non è facile. Ma non è che abbia molto da dire, in realtà, la Marvel ha un incredibile sistema e non credo nessuno abbia bisogno di consigli. Non vedo l'ora di vederlo".