Tim Roth compie 62 anni: 'Le Iene? Non volevo fare il provino, ma poi ci ubriacammo'

Le Iene non sarebbe stato lo stesso senza Tim Roth, e probabilmente la carriera di Tim Roth non sarebbe stata la stessa senza Le Iene: che fortuna, dunque, che quel giorno di ormai più di 30 anni fa la futura star di Pulp Fiction finì per prendersi una bella sbronza in compagnia dell'amico Quentin Tarantino.

Già, perché l'attore che oggi spegne 62 candeline non ha mai amato sostenere provini, ritenendosi non particolarmente brillante nella lettura dei copioni: una serata a suon di bevute con il buon Quentin, però, sciolse Roth al punto tale da fargli vincere la sua storica ritrosia per questo genere di situazioni.

"Incontrai Quentin e tutto andò davvero molto bene, ma loro volevano che io leggessi e io non volevo farlo. Non mi piace fare provini in quel modo, non credo di essere molto bravo. Poi però ci ubriacammo tutti, e alla fine lo feci. Diventammo amici molto velocemente, lavorammo tanto insieme e poi lui scrisse Zucchino e Coniglietta per me e Amanda in Pulp Fiction, poi venne Four Rooms perché Steve Buscemi non poteva farlo, credo" sono state le parole di Tim Roth, che recentemente ha parlato del suo possibile ritorno nel Marvel Cinematic Universe con Abominio. Certe volte, insomma, una bevuta può davvero far sì che le cose vadano nel modo giusto... L'importante è non esagerare!