Tim Roth e Clive Owen protagonisti del nuovo dramma The Song of Names

E' Deadline a riportare che Tim Roth e Clive Owen saranno i protagonisti di The Song of Names, film drammatico diretto da Francois Girard. I due si uniscono al cast formato da Catherine McCormack, Jonah Hauer King e Gerran Howell.

In questo racconto ricco di musica e suspense, Norman Lebrecht mette a nudo l'amore, l'invidia e lo sfruttamento che lega i geni ai loro ammiratori. In tal modo evoca anche la fragile bolla della vita ebraica nella Londra prebellica, le terribili atrocità del Blitz nazista e il nuovo mondo emerso dalle sue ceneri.

La pellicola inizierà la produzione questa settimana a Londra. "Amicizia, fratellanza, tradimento e redenzione in più continenti e attraverso cinque decadi. Questo è lo straordinario viaggio di The Song of Names, film che ci riporta alle pagine più oscure della storia del ventesimo secolo. Ho trovato la vera motivazione per questo progetto camminando sulla terra del Treblinka Memorial. Sono impegnato a portare il mio piccolo contributi per combattere l'amnesia storica" ha detto il regista a proposito della sua nuova pellicola.

Prodotto da Robert Lantos, Lyse Lafontaine, Nick Hirschkorn e Viktoria Petranyi, con Mark Musselman, Peter Touche e Stephen Spence a supervisionare il progetto, The Song of Names sarà girato anche a Budapest, Treblinka, Montreal e New York. La pellicola è una co-produzione tra Serendipity Point Films, Lyla Films e Proton Cinema in associazione con Telefilm Canada, SODEC, HanWay Films e Feel Films.