Tim Robbins è con Woody Harrelson: 'Basta ai protocolli Covid è ora di finirla'

I protocolli anti-Covid, al momento, continuano ad essere obbligatori ad Hollywood. Nonostante la pandemia sia in via discendente, rimane molto alto il livello di sicurezza. La cosa sembra aver un pò messo sull'allerta alcuni attori, compreso Tim Robbins, che ha parlato della questione di recente.

L'interprete ha supportato le dichiarazioni di Woody Harrelson che si è scagliato contro i protocolli Covid in un periodo in cui il virus è diventato gestibile a livello globale. Il modo in cui i set risultano ancora blindati, in particolare ad Hollywood, e l'obbligo di rispettare le norme che hanno coloro che lavorano alla produzione delle pellicole pare stia mettendo in difficoltà molte persone, non solo attori. Harrelson aveva definito "senza senso" continuare a mantenere così alti i livelli di sicurezza verso qualcosa che l'uomo ha imparato a gestire.

"Woody ha ragione. È ora di porre fine a questa sciarada" ha scritto Tim Robbins sul proprio profilo Twitter taggando anche il sindacato degli attori, una delle eminenze più potenti nel mondo hollywoodiano. Ciò che sembra stare a cuore ad entrambi gli interpreti è l'obbligo di mascherina ancora vigente sui set e la vaccinazione obbligatoria per tutti i lavoratori del settore in modo che possano ancora continuare ad operare in sicurezza. A 3 anni di distanza, molti si stanno iniziando a mostrare insofferenti nei confronti di queste costrizioni prolungate.

I precedenti degli attori coinvolti sul tema sono un pò particolari. Lo stesso Woody Harrelson condivise la teoria del 5G legata al coronavirus. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!