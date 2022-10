Tim Robbins compie 64 anni: 'Morgan Freeman? Ho qualche centimetro in più, non dirò dove'

Tim Robbins ha inanellato decine di performance memorabili nel corso della sua ultradecennale carriera, ma al sentir nominare l'attore tutti quei film passano inevitabilmente in secondo piano davanti allo splendido Le Ali della Libertà, capolavoro senza tempo nel quale fa sfoggio del suo talento anche un magistrale Morgan Freeman.

Nel giorno del 64esimo compleanno di Robbins (nato a West Covina il 16 ottobre del 1958) vogliamo dunque ricordare proprio la fenomenale coppia formata con la sua co-star riprendendo alcune dichiarazioni, come dire... Alquanto equivocabili del nostro Tim circa la sua altezza messa in relazione a quella di Freeman.

Noto come uno degli attori più alti di Hollywood, Robbins ebbe infatti a dire qualche tempo fa: "In effetti ho un paio di centimetri in più di Morgan, ma non dirò dove! Ma è vero, non ci sono molti attori alti quanto me. È bello poter guardare qualcuno negli occhi, piuttosto che farsi venire il torcicollo. [...] Se trovo difficile interpretare ruoli secondari a causa della mia altezza? Non l'ho mai vista in quest'ottica. Forse la persona più alta è quella che dovrebbe avere più battute. Forse dovrebbe funzionare così, mi piace l'idea".

Con la testa rivolta verso l'alto del suo metro e 96, rinnoviamo dunque i nostri auguri a Tim Robbins! Qui, intanto, trovate alcune curiosità su Le Ali della Libertà, da molti considerato come la miglior trasposizione sul grande schermo di un opera di Stephen King.