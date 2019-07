Tim Miller svela cosa pensa del sequel di Deadpool

La saga cinematografica di Deadpool è stata davvero molto fortunata al botteghino: i primi due episodi hanno fatto registrare delle grosse cifre al box-office per la Fox.

In attesa di scoprire cosa accadrà con Deadpool 3, vista l'acquisizione della Fox da parte della Disney, il regista Tim Miller, che ha diretto il film originale del 2016, ha svelato ai microfoni di Comicbook.com cosa pensa effettivamente di Deadpool 2, il sequel uscito nel 2018 e che lui stesso ha abbandonato per 'divergenze creative' in favore di David Leitch.

"Ho visto Deadpool 2 e penso sia un'evoluzione interessante del primo episodio"ha spiegato Miller "Io non volevo fare la stessa cosa. Né fare un film stilizzato che avesse un budget triplicato in confronto al primo. Volevo realizzare lo stesso film che avevamo fatto nel 2016 perché penso che sia più giusto per il personaggio. Ma adoro il personaggio, adoro le persone coinvolte nel progetto, e voglio che questa saga continui ad aver successo. Non ho incontrato David personalmente, ma so che è una persona straordinaria. Auguro il meglio al personaggio e anche alla Fox. Meritano di fare più soldi. Devono fare più soldi! Sono grandiosi.".

Deadpool entrerà a far parte del Marvel Cinematic Universe ma il suo debutto non sarà in Spider-Man 3 come rumoreggiato tempo fa.