Tim Miller rassicura i fan sul design di Sonic The Hedgehog: 'Non vi deluderà'

Dopo le forti proteste dei fan sul design dell'iconico riccio targato SEGA nel live-action Sonic The Hedgehog, Paramount ha rinviato il film al 2020 per permettere al regista Jeff Fowler di mettere mano al look del personaggio.

Parlando con Variety riguardo al suo imminente viaggio al San Diego Comic-Con per presentare Terminator: Destino Oscuro, il produttore del film Tim Miller ha voluto rassicurare i fan sulla riuscita del nuovo design di Sonic.

"Questo è un franchise, e tutto dev'essere realizzato al meglio" ha detto Miller durante l'intervista. "Io ero con i fan e così anche Jeff. Quando quella roba ha colpito i fan, sono andato là e gli ho detto 'La cosa migliore da fare è ammetere di aver sbagliato'. Aveva già scritto su Twitter un'ora prima che io arrivassi. E' un brav'uomo. Era esattamente il modo migliore per gestire la questione. Anche i fan hanno voce in capitolo. C'è un modo giusto in cui ascoltarli."

Quando Variety gli ha chiesto se avesse già visto il nuovo design, Miller ha risposto: "Effettivamente si. E penso che lo apprezzeranno."

Il riccio sarà doppiato in originale da Ben Schwartz mentre il Dr. Robotnik sarà interpretato da Jim Carrey, per un'uscita prevista nelle sale americane il 14 febbraio 2020. Qui trovate il trailer ufficiale di Sonic The Hedgehog.