Tim Miller su di un possibile sequel di Terminator: Destino Oscuro ambientato nel futuro

Dopo una disastrosa apertura al boxoffice casalingo, il discretamente riuscito Terminator: Destino Oscuro di Tim Miller potrebbe ora costare la bellezza di 100 milioni di dollari di perdita alla Paramount Pictures, mettendo di conseguenza il franchise in stand-by, ma il regista ha voluto parlare delle possibilità per un sequel.

Discutendo delle possibilità con Comicbook.com, Miller ha dichiarato che girerebbe volentieri un sequel interamente ambientato nel futuro, nel bel mezzo della Guerra tra Umani e Macchine. Queste le parole del regista: "Credo sia possibile, sì, e credo anche di non anticipare nulla di significativo, dicendo che una guerra futura faceva parte del piano sin dagli inizi. Penso che qualcosa del genere sia proprio l'ultima carta da giocare in un franchise come Terminator, come capitolo conclusivo per intenderci, anche perché oggi come oggi è davvero ben radicato nella cultura popolare. L'ultima crociata potrebbe dunque essere proprio una Guerra Futura".



Recentemente, comunque, sempre Tim Miller aveva dato delle indicazioni abbastanza diverse sul suo interesse nel tornare alla saga di Terminator, ammettendo che "se non dovesse riproporsi un'occasione valida per tornare, per lui andrebbe benissimo così".



Vi lasciamo alla nostra recensione di Terminator: Destino Oscuro e alla parole di James Cameron sul complicato montaggio del film.