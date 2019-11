Tim Miller non vuole più lavorare con James Cameron dopo Terminator: Destino Oscuro

Tim Miller sta ancora riflettendo crollo al box office di Terminator: Destino Oscuro, ma sembra avere le idee chiare per il futuro, almeno per quanto riguarda il non lavorare più con James Cameron.

Le motivazioni di questa decisione sono legate soprattutto a problemi in fase creativa e non sono dovute a screzi tra i due. Si tratta di un problema che Miller ha già affrontato in precedenza, considerando che non ha diretto Deadpool 2 perché, a detta sua, Ryan Reynolds voleva avere il controllo del franchise.



Miller ha dichiarato, infatti, che anche se Cameron è il produttore del lungometraggio e "tecnicamente ha l'ultima parola", lui figura pur sempre come regista e deve portare a termine il suo compito: "Anche se alla fine perderò la battaglia... mi sento obbligato a combattere perché è questo che dovrebbe fare un regista. Combattere per il film".



Durante i lavori dell'ultimo Terminator, molte delle divergenze erano dovute ad alcune battute che Miller avrebbe voluto inserire, ricevendo però un veto da parte di Cameron. Lo scoglio più grande su cui hanno rischiato di arenarsi, però, è stato sul finale, dove uno avrebbe voluto l'umanità vittoriosa e l'altro avrebbe voluto l'opposto.



Per questi motivi, Miller non vuole più lavorare con Cameron dopo Terminator: Destino Oscuro, soprattutto perché vorrebbe un maggior controllo creativo: "non voglio più trovarmi in una situazione in cui non ho il controllo per poter fare quello che credo sia giusto", ha dichiarato. In seguito, ha rassicurato tutti sul suo rapporto personale con Cameron, rivelando di aver ricevuto una mail da quest'ultimo: "So che abbiamo lottato. Penso sia dovuto due persone forti e creative ma con opinioni diverse e penso che ciò ha reso il film migliore. A dicembre sarò a L.A., andiamo a prendere una birra".



Ricordiamo che la pellicola diretta da Tim Miler ha debuttato in Italia il 31 Ottobre. Per maggiori informazioni, potete leggere la nostra recensione di Terminator: Destino Oscuro.