Tim Miller non ha diretto Deadpool 2 perché Reynolds voleva 'avere il controllo'

Quando venne annunciato che Tim Miller non avrebbe diretto Deadpool 2, erano emerse alcune voci circa le divergenze creative tra il regista e Ryan Reynolds, il protagonista della pellicola. Miller è tornato sull'argomento, spiegando cosa lo ha spinto a mollare dopo un primo capitolo ben riuscito.

"Era diventato chiaro che Ryan voleva avere il controllo del franchise", ha dichiarato Tim Miller durante il podcast The Business, prodotto dalla KCRW. Il regista ha spiegato che si può lavorare in quelle condizioni, ma che lui non ci riesce. "Non mi importa avere una discussione, ma se non posso vincere, non voglio giocare. Non penso che puoi stare a negoziare ogni decisione creativa, ce ne sono fin troppe da prendere. Così Ryan è il volto del franchise e ne era l'elemento più importante, di gran lunga. Dunque, se decide che vuole avere il controllo, lo avrà".

Miller ha poi continuato: "Sono sempre stato bravo nell'andare avanti. Ci tengo molto ma poi arrivi a quel punto in cui devi prendere una decisione e io sono molto bravo a far andare tutto nello specchio retrovisore". Quando, nel corso di una riunione ha capito di essere arrivato al limite, ha detto "ho capito, lascio. Voi ragazzi fate quel che dovete fare".



Lo "scontro" tra Miller e Reynolds circa il futuro del supereroe più politicamente scorretto in circolazione si era concentrato soprattutto sulla direzione da dare al franchise e su alcune scelte di casting, come per esempio nel caso di Cable. Il regista avrebbe voluto Kyle Chandler per la parte, ma la Fox avrebbe invece assecondato Reynolds, scegliendo dunque Josh Brolin.



Miller è tornato alla regia con Terminator: Destino Oscuro, anche se i risultati al box office sembrano minare i propositi di James Cameron di dare vita a una nuova trilogia di Terminator.