Tim Miller e Brian Michael Bendis insieme per 143, film su Kitty Pryde

Ad inizio anno vi abbiamo riportato la notizia di un potenziale film, dedicato al personaggio di Kitty Pryde a.k.a., in fase di sviluppo alla

Oggi Deadline riporta che, come sapevamo, sarà proprio Tim Miller, regista del primo film su Deadpool, a dirigerlo; Miller lo stava sviluppando per la Fox. Ad occuparsi della sceneggiatura sarà Brian Michael Bendis, ex autore della Marvel ora passato alla DC. Bendis è famoso per aver rilanciato i Vendicatori nei fumetti nel 2004, per aver creato i personaggi di Jessica Jones e l'Ultimate Spider-Man Miles Morales.

In un primo momento Deadline ha riportato come titolo del film "143", definendolo "un misterioso film ambientato nell'universo degli X-Men". E' stato il The Hollywood Reporter, successivamente, a confermare che il progetto è legato a Kitty Pryde e che il titolo si riferisce a Uncanny X-Men N. 143, fumetto in cui era Kitty la protagonista.

Il personaggio della Pryde è apparso brevemente nei primi due storici film della saga diretta da Bryan Singerinterpretata prima da Sumela Kay poi da Katie Stuart; nel terzo film del franchise, X-Men - Conflitto Finale, con una maggiore importanza data a Kitty, lo studio ingaggiò Ellen Page per impersonarla, ruolo che poi ha ripreso in X-Men - Giorni di un futuro passato. Attualmente non è chiaro se, qualora il film andasse effettivamente in porto, sarà sempre la Page a darle il volto o sarà necessario un recasting/reboot.