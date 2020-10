Tim Curry sarà al live streaming del Rocky Horror Picture Show: tutti i dettagli

La star di Rocky Horror Picture Show, Tim Curry, sabato sera farà da sparring partner online ad un gruppo di demoni a sostegno del Partito Democratico del Wisconsin. Secondo quanto scrive The Hollywood Reporter, Curry sarà affiancato dalle sue co-star del film uscito nel 1975, Barry Bostwick e Nell Campbell, ovvero Brad Majors e Columbia.

L'evento sarà organizzato in live streaming al quale parteciperanno Wilmer Valderrama, Lance Bass, Rosario Dawson, Jason George, Seth Green, Jason Alexander, Taylor Schilling, David Arquette e molte altre star.

Per quanto riguarda l'aspetto musicale, le performance saranno fornite da artisti del calibro di Dresden Doll, Miss Peppermint, Eiza González, Josh Gad, Ben Barnes, Jenna Ushkowitz, Rachel Bloom, Karen Olivo, Marissa Jaret Winkour, Madison Uphoff, Kalen Chase e Rumer Willis.



Per partecipare al live streaming occorre fare una donazione; l'evento si svolgerà nella notte di Halloween, sabato 31 ottobre.

Tim Curry ha ridotto le apparizioni dal vivo da quando ha subito un ictus nel 2012, concentrandosi da quel momento in poi nel doppiaggio in film d'animazione e prodotti videoludici. Nel 2016 ha interpretato il Narratore/The Criminologist nella versione tv di Kenny Ortega, The Rocky Horror Picture Show: Let's Do the Time Warp Again.

Curry è noto per aver interpretato il clown demoniaco It nell'omonima mini-serie tv del 1990 e il Dr. Frank-N-Further in The Rocky Horror Picture Show.



