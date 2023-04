Tim Curry compie 77 anni: 'Il Rocky Horror? È stato sessualmente liberatorio'

Quando si pensa a Tim Curry i film e i personaggi da citare sarebbero decine, ma i primi nomi a saltar fuori sono inevitabilmente i soliti due: il pagliaccio Pennywise di IT e il dissacrante, provocatorio, alieno in tutti i sensi Frank-N-Furter di The Rocky Horror Picture Show, al quale l'attore deve la sua consacrazione.

Settantasettenne da poche ore, Curry è tornato più volte a parlare dell'importanza che il film del 1075 ricoprì non solo per la sua carriera, ma anche per l'evoluzione del modo di comunicare e vivere la sessualità, che proprio grazie alla gang di Frank-N-Furter raggiunse, secondo il nostro Tim, delle vette completamente nuove di libertà.

"Penso che uno degli effetti che ebbe sul pubblico e in particolare anticipo sui tempi (e forse lo è ancora oggi) fu quello di essere davvero sessualmente liberatorio per loro, e penso sia stato liberatorio anche per me perché era un enorme passo da compiere. I miei agenti ovviamente temevano che potesse rovinarmi la carriera, cosa che non è accaduta. Per me fu il periodo più gioioso della mia vita. Ero molto giovane, mi portò a Hollywood e Broadway e mi conferì un certo tipo di immortalità, cose per cui sono ancora oggi davvero grato" furono le parole di Curry.

E voi, che rapporto avete con quello che resta uno dei musical più discussi della storia?