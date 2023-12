Tim Burton voleva un film in bianco e nero sulla Catwoman di Michelle Pfeiffer

Sono passati più di trent'anni da quando nelle sale ha visto la luce Batman - Il Ritorno, sequel della pellicola del 1989 diretta dal celebre regista visionario Tim Burton. Il film è entrato nell'immaginario collettivo per alcuni momenti iconici e per i suoi personaggi, uno tra tutti la Catwoman di Michelle Pfeiffer.

Ecco quindi che, mentre ci chiediamo se avete letto la nostra recensione di The Batman, naturalmente ci si potrebbe chiedere: perché questo personaggio non è stato più mostrato su schermo?

Ebbene, forse non in molti sanno che il regista aveva intuito sin dall'inizio il potenziale del personaggio e l'idea di poterne raccontare qualcosa in più con un apposito spin-off poteva effettivamente realizzarsi, salvo poi abbandonare del tutto questa idea, visto che come ben sappiamo il tutto sarebbe poi finito nelle mani di Joel Schumacher.

Lo scrittore di Batman - Il Ritorno si è di recente espresso in proposito durante una intervista: "Voleva realizzare un film in bianco e nero da 18 milioni di dollari. Sarebbe stato una sorta di The Boys ben prima che la serie che tutti conosciamo venisse alla luce".

Di certo sarebbe stato un progetto interessante, voi che ne dite? Avreste voluto vedere ancora qualcosa con questi personaggi realizzato da Tim Burton? Se ve la foste persa, ecco anche la nostra recensione di Mercoledì.