Tim Burton ha chiuso definitivamente con la Disney dopo Dumbo: 'Volevo solo scappare'

Tim Burton ne è certo: dopo l'orribile esperienza fatta con Dumbo non lavorerà mai più con la Disney. I lavori di produzione per l'adattamento live-action del celebre film d'animazione del 1941 sono stati per lui alquanto traumatici, tanto da convincerlo a non avere più alcun rapporto con la multinazionale statunitense.

Come riportato da Deadline, durante una conferenza stampa al Lumiere Festival di Lione, Burton ha rivelato di essersi sentito davvero in prigione sul set di Dumbo e di essersi sentito un vero e proprio fenomeno da baraccone in quello che era per lui un vero e proprio circo, al pari di quello con cui era costretto a fare i conti il tenero elefantino volante:

"Sono stato assunto e licenziato più volte durante la mia carriera... É successo di tutto durante i lavori di Dumbo ed è per questo che penso che i miei giorni con la Disney siano finiti. Ho capito che ero Dumbo, che stava lavorando in questo orribile grande circo da cui volevo solo scappare".

Insomma, Dumbo è stato per lui un film quasi autobiografico che ho lo ha spinto a rivalutare i suoi rapporti con una delle più grandi multinazionali esistenti nel mondo del cinema, convincendolo a non intraprendere nuove avventure dello stesso tipo.

Presto Tim Burton sarà su Netflix con Mercoledì, la serie che ha per protagonista la celebre figlia di Gomez e Morticia Addams. Speriamo per lui che dopo il difficile processo di creazione di Dumbo, i rapporti con il gigante rosso dello streaming siano migliori di quelli intrattenuti con la Disney.