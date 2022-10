Tim Burton non dirigerà un film MCU:'Non posso occuparmi di un multi-universo'

In questi giorni Tim Burton è ospite del Lumière Film Festival di Lione e tra le varie dichiarazioni che ha rilasciato spicca l'opinione sul suo ipotetico coinvolgimento in un film del Marvel Cinematic Universe. Di recente Burton è stato impegnato nella lavorazione della serie tv Netflix, Mercoledì, con protagonista Jenny Ortega.

”È diventato molto omogeneo, molto consolidato. C'è meno spazio per diversi tipi di cose" ha dichiarato Burton sull'MCU intervistato da Deadline.

Poi la chiosa:"Posso occuparsi solo di un universo, non posso occuparmi di un multi-universo".



Inoltre il regista - scoprite quando uscirà la serie Mercoledì - ha dichiarato conclusa la sua collaborazione con Disney dopo Dumbo:"Penso che il periodo con Disney sia finito, ho capito di essere Dumbo, che stavo lavorando in questo orribile grande circo, e avevo bisogno di scappare. Quel film è piuttosto autobiografico in un certo senso".



Nel frattempo Tim Burton ha rilasciato dichiarazioni ambigue su Beetlejuice 2, un altro progetto di cui si parla da anni e che non è ancora stato realizzato.

"Vedremo come andrà, va bene come non-risposta?" ha dichiarato il regista sul seguito del film anni '80 con Alec Baldwin, Geena Davis e Michael Keaton.



Non perdetevi il genio di Tim Burton nel video di Mercoledì, la nuova serie Netflix. Nel cast anche Catherine Zeta-Jones nei panni dell'iconica Morticia Addams, personaggio interpretato al cinema da Anjelica Huston.