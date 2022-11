Basta con Tim Burton: Nightmare Before Christmas è un film di Henry Selick!

In una recente intervista per la promozione del suo nuovo cult animato Wendell & Wild, disponibile da qualche giorno su Netflix, il regista Henry Selick ha voluto mettere le cose in chiaro su The Nightmare Before Christmas e il troppo credito rivolto negli anni a Tim Burton.

Nell'ambito di una lunga intervista concessa a The AV Club, infatti, Henry Selick si è aperto sulla sua conflittuale relazione con The Nightmare Before Christmas, un film che mezzo mondo attribuisce a Tim Burton e non a lui: questo perché, al momento della distribuzione originale del film, la Disney, temendo un potenziale fallimento causato dalle atmosfere molto dark dell'opera, tentò di 'prendere le distanze' dall'opera, e oltre a passarla alla divisione Touchstone modificò anche il titolo, che divenne Tim Burton's The Nightmare Before Christmas.

Burton, negli anni novanta, era infatti uno dei nomi più in vista di Hollywood, fresco dei successi di Beetlejuice, Pee-Wee's Big Adventure e ovviamente di Batman con Michael Keaton, con Batman Returns che era arrivato nelle sale l'estate precedente incassando 266 milioni di dollari: aggiungere il suo nome al titolo del film aveva senso a livello di marketing, ma ciò contribuì ingiustamente a 'nascondere' quello di Henry Selick, che ancora dopo tanti anni non ha digerito la cosa: "Lo trovai un po' ingiusto, anche perché a qualcosa come tipo tre settimane dall'uscita nelle sale il nome di Tim Burton non era ancora stato aggiunto al titolo definitivo, fu letteralmente un cambiamento dell'ultimo minuto" ha ricordato il regista. "Ma mettiamo le cose in chiaro: mentre io dirigevo The Nightmare Before Christmas, Tim era a Los Angeles per fare due suoi film. E' un mio grande amico ed è un genio del cinema, o certamente lo era nei suoi anni più floridi a livello creativo. Ho sempre pensato che la sua storia fosse perfetta, e ha disegnato lui i personaggi principali. Ma siamo stati io e il mio team a dare vita al film in tutto e per tutto".

Chiunque conosca Henry Selick o il cinema dell'animazione sa che è stato lui legittimo autore di The Nightmare Before Christmas, e da lì in poi la sua carriera - che include James and the Giant Peach, Monkeybone, Coraline e ora anche Wendell & Wild - ha ampiamente consolidato il suo status e la sua fame come una delle menti più fantasiose della sua generazione.