Tim Burton lavorerebbe ancora con Johnny Depp? 'Solo con il progetto giusto...'

In attesa di approdare su Netflix con Mercoledì, Tim Burton si è espresso sulla possibilità di lavorare ancora con Johnny Depp ammettendo di essere pronto a farlo solo nel caso in cui spuntasse fuori un progetto adatto ad entrambi.

Il regista ha rivelato che al momento non avrebbe nulla da offrire all'attore che lo ha affiancato in Edward mani di forbice ma ha anche precisato che il mondo del cinema è così tanto volubile, che le cose potrebbero evolversi e modificarsi rapidamente.

Nel corso di un'intervista al Lucca Comics & Games ha detto: "Per adesso non ho alcun progetto del genere in mente, non lavoro pensando mai esattamente a nessuno, nemmeno ai miei amici, non sempre tutto è come una festa. In ogni caso se spuntasse fuori il progetto giusto, mi piacerebbe ovviamente provarlo con lui o con chiunque altro in qualche modo. La parte sarà adatta a lui? Qual è il problema? E poi è la cosa giusta, è il personaggio giusto? Prendo le cose in questo modo e in nessun altro".

Intanto Johnny Depp è pronto al ricorso contro Amber Heard per evitare di conferire alla sua ex moglie un risarcimento di circa 2 milioni di dollari dopo la complessa questione legali in cui la coppia si è invischiata.

A vostro avviso Tim Burton tornerà a lavorare con la star di Pirati dei Caraibi? Diteci la vostra nei commenti.