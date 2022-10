Tim Burton e il primo incontro con Johnny Depp:'Eravamo due sgangherati di periferia'

Tim Burton ha ripercorso diverse fasi della propria carriera durante il Lumière Festival di Lione. Il regista di Mars Attacks! e Big Fish ha ricordato anche il momento in cui per la prima volta incontrò Johnny Depp, con il quale nel corso degli anni ha consolidato una longeva e proficua collaborazione e amicizia.

Come vi abbiamo accennato in precedenza, il primo incontro fu in Edward mani di forbice:"Era molto simile a me, lo incontrai per la prima volta quando feci Edward mani di forbice ed eravamo due sgangherati di periferia" ha dichiarato Burton, che ha specificato nell'intervista di aver chiuso il rapporto con la Disney dopo Dumbo.



Il regista ha specificato il dettaglio che ha contribuito a creare un legame così stretto con l'attore:"Non era nemmeno un'intesa verbale. Sapevo che gli piaceva interpretare dei personaggi ed era interessato alla recitazione più per una questione artistica che economica. Adorava interpretare Edward mani di forbice o Ed Wood e tutti questi altri ruoli" ha concluso.



Johnny Depp all'inizio della propria carriera era apprezzato anche per il suo lato eclettico e il coraggio di mettersi in gioco in ruoli differenti:"Per me è emozionante osservare qualcuno che si presta a cambiare tipo di ruolo invece di fare sempre le stesse cose. La sua trasformazione da film a film mi ha sempre elettrizzato" confessa Burton.



Il regista ha chiuso le porte all'MCU; Tim Burton non dirigerà un film Marvel in futuro perché a suo dire inadatto nell'occuparsi di un multi-universo, come ha dichiarato in un'intervista.