Tim Burton al Festival Lumière di Lione: ''La mia carriera è uno strano fenomeno''

In attesa di incontrare l'ospite d'onore Tim Burton al Lucca Comics di quest'anno, il regista statunitense ha ripercorso al Festival Lumière di Lione tutta la sua carriera. Tra amicizie nate sul set, progetti fortunati e qualche rimpianto non ha potuto non definirla: uno 'strano fenomeno'.

Il regista di Batman, Edward Mani di Forbice e Alice nel Paese delle Meraviglie è stato premiato con il prestigioso Prix Lumiere, in Francia, e ha raccontato i passaggi salienti della sua carriera durante una masterclass : "Ho iniziato come animatore alla Disney e lì ho girato un paio di cortometraggi, poi dal mio primo film, Pee-Wee's Big Adventure, ho lavorato solo con gli studios", aggiungendo: "In un certo senso ero proprio uno strano fenomeno. Avevo una sorta di indipendenza, fondamentalmente perché non capivano cosa stessi facendo, ma comunque mi sono fatto strada e non attraverso il cinema indipendente, ma attraverso gli studios".

Burton ha poi mostrato un certo rimpianto per quella New Hollywood genuinamente indipendente degli anni '60 e '70: "Negli anni '70 c'era molta più sperimentazione e libertà. Era un periodo in cui persone come Scorsese potevano fare film più indipendenti. È successo che una volta nata l'idea del blockbuster, ci si è concentrati molto di più sul mercato" e ha poi continuato: "Quando ho fatto Batman per la prima volta, non avevo mai sentito parlare della parola 'franchise'. Dopo di allora, è diventato tutto un'altra cosa".

Il regista ha anche raccontato di alcuni degli attori con cui ha lavorato lungo il percorso, e in particolare del suo legame speciale con Johnny Depp: "L'ho incontrato per la prima volta quando ho fatto Edward Mani di Forbice. Era un po' simile a me, un po' di periferia, un po' di gentaglia bianca, qualsiasi cosa… abbiamo legato molto".

Sul finire, ha anche rivelato di come molti suoi progetti non abbiamo mai visto la luce del sole: "Ho lavorato per diversi mesi su cose che sono state rifiutate. Un progetto che è stato rifiutato era una versione musicale del film slasher House Of Wax con Michael Jackson. Hanno detto 'no'. Riuscite a crederci?".

E voi? Cosa ne pensate della carriera di uno dei registi più importanti degli ultimi decenni? Siete pronti per il suo prossimo progetto? Il prossimo mese debutterà infatti la sua miniserie Mercoledì, di cui Netflix ha già pubblicato il trailer ufficiale.