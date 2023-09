Tim Burton durissimo contro The Flash: 'Possono usare il tuo lavoro in modo improprio'

In una recente intervista promozionale con il British Film Institute, il regista Tim Burton dell'uso che Warner Bros ha fatto del suo Superman e di Nicolas Cage e del suo Batman di Michael Keaton nel recente cinecomix DC The Flash.

Quando gli è stato chiesto se avesse qualche rimpianto per la cancellazione di Superman Lives con Nicolas Cage (se siete curiosi, ecco la reazione di Nicolas Cage al cameo del suo Superman in The Flash), l'autore ha osservato che il fatto di non essere riuscito a realizzare il film ha avuto un impatto duraturo sulla sua carriera: “No, non ho rimpianti. Ma dirò questo: quando lavori così a lungo su un progetto e poi questo progetto non si realizza, è una cosa che ti influenzerà per il resto della vita. Perché ti appassioni alle cose, e compi un viaggio con esse, e poi quel viaggio all'improvviso finisce. Si tratta di una di quelle esperienze che non ti abbandonano mai, nemmeno un po’”.

Nella stessa intervista, Burton ha commentato anche l'uso di Batman di Michael Keaton, definendola - con i dovuti giri di parole - una sorta di "appropriazione culturale indebita": “Gli studios possono prendere quello che hai fatto in passato, che si tratti di Batman o di qualsiasi altra cosa, e appropriarsene culturalmente in modo, diciamo, improprio, o come vuoi chiamarlo. Anche se sei schiavo della Disney o della Warner Brothers, loro possono comunque fare quello che vogliono. Quindi, nei miei ultimi anni di vita, ho deciso di iniziare una sorta di rivolta silenziosa contro tutto questo.“

Ricordiamo che, da qualche giorno, The Flash è disponibile in home-video.