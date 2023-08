Tim Burton compie 65 anni: 'Quando in un film il mostro muore mi commuovo'

Una carriera dedicata a raccontare gli ultimi, i diversi, i "mostri": Tim Burton, al netto di qualunque giudizio positivo o negativo si possa avere sulla sua filmografia, ha mantenuto negli anni una coerenza narrativa che è sotto gli occhi di tutti e che deriva da un'inclinazione storica del regista di Edward Mani di Forbice.

Recentemente paparazzato con la sua nuova compagna Monica Bellucci, il buon Tim compie oggi 65 anni e non ha mai nascosto di aver sempre nutrito una certa empatia per le più mostruose creature apparse sul grande schermo, attitudine che con l'avanzare degli anni non ha mai accennato a scomparire o anche solo ad attenuarsi.

"Prima ancora di cominciare a parlare stavo ore davanti ai film di mostri, senza averne alcuna paura. Ancora oggi quando alla fine della storia il mostro muore, mi commuovo sempre. Perché nel corso della proiezione siamo diventati amici. Da bambino mi sentivo consolato da Frankenstein perché era come me: chiuso, solitario e arrabbiato" furono le parole di Burton al riguardo.

E voi, vi trovate sulla stessa lunghezza d'onda del regista di Big Fish ed Alice in Wonderland? Anche voi versate più lacrime per i mostri che per i protagonisti e gli eroi senza macchia e senza paura? Fatecelo sapere nei commenti!