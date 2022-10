Tim Burton come Johnny Depp: 'Non riguardo mai i miei film, ecco perché'

Nonostante sia considerato uno degli attori più talentuosi e prolifici della sua generazione, Johnny Depp ha ribadito più e più volte di non amarsi su schermo: non riguarda mai i suoi film e per un motivo preciso. Ora anche un regista che l'ha diretto più di chiunque altro, Tim Burton, dice lo stesso per sé. Ma il motivo è molto diverso.

Ha sempre fatto scalpore quando, a più riprese, Johnny Depp ammetteva di non riguardarsi mai su schermo. Un’abitudine ribadita in particolar modo per la saga dei Pirati dei Caraibi: Johnny Depp non ha mai visto (o quasi) il suo Capitan Jack Sparrow. Nel caso dell’attore – che dopo la recente rinascita tornerà ora alla regia dopo 25 anni con Modigliani – le ragioni hanno quasi dell’assurdo: non si piace su schermo, prova reale imbarazzo nel guardarsi.

Nel caso di Tim Burton invece, che a Depp è legato da una collaborazione decennale – in un certo senso, i due hanno lanciato le rispettive carriere a vicenda, rincontrandosi nel corso degli anni – se gli effetti sono simili, le ragioni sono diametralmente opposte. Il regista lo ha rivelato in una nuova intervista con Deadline, spiegando finalmente il motivo dietro questa abitudine.

Il regista ha spiegato: "Non guardo mai i miei film. Mi fa già strano vedere le clip. Già quello mi emoziona tantissimo ogni volta. Il fatto è che ogni film che fai rappresenta una parte della tua vita e questo è molto profondo e significativo, quindi rivederli sarebbe come riguardare la tua vita riavvolta in un nastro, come un flash davanti agli occhi. Spesso ho paragonato questa sensazione a un funerale, qualcosa che provi quando stai morendo. Ma in realtà è una cosa bellissima, perché stai catturando momenti della tua vita”.

Ora, un nuovo progetto attende ormai a momenti Tim Burton su Netflix, viste le ultime sulla serie Mercoledì Addams.